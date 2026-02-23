DaziTajani | Serve chiarezza dagli Usa

Tajani ha chiesto chiarezza agli Stati Uniti sui dazi commerciali, perché le tensioni aumentano da settimane. La causa risiede nelle politiche tariffarie che influenzano le relazioni tra i due paesi e creano incertezza sui mercati globali. Durante la prossima riunione del G7, il ministro intende ascoltare attentamente le posizioni americane e capire quali misure intendano adottare. La questione rimane al centro delle discussioni internazionali e coinvolge anche altri attori economici.

12.20 "Alla riunione del G7 sul commercio internazionale ascolteremo quello che diranno gli americani. Abbiamo bisogno di chiarezza". Così sui dazi il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, a Bruxelles, ribadendo che "le guerre commerciali non servono a nessuno". "La linea dell'Italia - sottolinea è quella di lavorare insieme all'Europa e ai nostri partner per far sì che si mantengano gli impegni e soprattutto la nostra preoccupazione è quella di rassicurare tutte le imprese italiane che esportano"."Riunirò la task force dazi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi, Lange (Ue): «Domani chiedo lo stop ai lavori fino a che non avremo chiarezza dagli Usa. Nessuno riesci più a capirci qualcosa»L’Unione Europea sospende i lavori sui dazi a causa della mancanza di chiarezza proveniente dagli Stati Uniti.

