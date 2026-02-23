Dazi Usa una stangata | Sull’Aceto Balsamico impatto significativo

Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Aceto Balsamico di Modena, afferma che i dazi del 15% imposti dagli Stati Uniti hanno colpito duramente il settore. La decisione statunitense, motivata da controversie commerciali, ha fatto diminuire le esportazioni e aumentare i costi di produzione. Gli imprenditori temono ripercussioni durature sulla competitività del prodotto italiano nel mercato globale. La discussione sui dazi prosegue tra le parti coinvolte, mentre le aziende si preparano alle conseguenze.

In vista del tavolo dazi, convocato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per dare informazioni al mondo imprenditoriale italiano, Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Aceto Balsamico di Modena, sottolinea che "l’introduzione dei dazi del 15% da parte dell’amministrazione Trump ha avuto un impatto significativo sul comparto". L’ Aceto Balsamico di Modena esporta negli Stati Uniti oltre il 25% della propria produzione, con una quota che si attesta tra il 26 e il 27%. "E’ evidente quindi quanto questo mercato sia strategico per noi – spiega ancora Mazzetti – Nel 2025, da quando è stato chiarito che anche le merci in transito sarebbero state soggette ai dazi, abbiamo registrato una graduale flessione dei consumi, dovuta al fatto che il nostro prodotto è diventato sensibilmente più caro sul mercato americano ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aceto Balsamico, torna il Gran Premio dei Campioni

"L'aceto balsamico è Cultura". Esulta il campione Razzoli: "Grande opportunità per tutti"

