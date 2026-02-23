dazi trump stop alla riscossione delle tariffe bocciate dalla corte suprema

I dazi imposti da Donald Trump, che erano stati respinti dalla Corte Suprema, sono stati ufficialmente sospesi. La decisione deriva dal fatto che le tariffe non hanno superato i controlli legali necessari. Le autorità hanno già fermato le ispezioni e le pratiche di riscossione. La misura riguarda le tariffe su alcune importazioni di generi di consumo. La sospensione delle tariffe resta in vigore fino a ulteriori decisioni.

Lo avevamo anticipato ed è successo: i dazi annunciati da Donald Trump e bocciati dalla Corte Suprema sono stati bloccati nella loro attuazione. La U.S. Customs and Border Protection, l’agenzia federale che si occupa di dogane e confini, ha annunciato lo stop alla riscossione materiale delle tariffe mercantili a partire dalla mezzanotte di martedì 24 febbraio, corrispondenti alle 6 in Italia. Uno “schiaffo” che ci ricorda quanto i poteri del presidente statunitense siano nei fatti molto limitati dagli apparati federali, in primis il Congresso. Il tycoon però non accenna ad arrendersi e prepara l’appello a una legge diversa per imporre il nuovo dazio globale del 15%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

