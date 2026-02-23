Dazi Trump avverte | Non giocate con decisione Corte Suprema o alzerò tariffe

Donald Trump minaccia di aumentare drasticamente le tariffe dopo che la Corte Suprema ha stabilito che ha violato la legge federale imponendo dazi senza consenso. La decisione giudiziaria ha provocato tensioni con i partner commerciali e sollevato dubbi sulla sua politica economica. Trump avverte di non sottovalutare la sua reazione, che potrebbe portare a un incremento delle tariffe già esistenti. La situazione rimane calda, mentre si aspettano sviluppi nei prossimi giorni.

Il presidente americano Donald Trump minaccia “ tariffe molto più elevate “, dopo che venerdì scorso la Corte Suprema Usa ha stabilito che il tycoon ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti in tutto il mondo. “Qualsiasi Paese che voglia ‘giocare’ con la ridicola decisione della Corte Suprema, in particolare quelli che hanno fregato gli Stati Uniti per anni, e persino decenni, si troverà ad affrontare tariffe molto più elevate, e peggiori, di quelle che ha appena concordato”, ha scritto Trump su Truth. La Corte Suprema “mi ha accidentalmente e inconsapevolmente, in quanto presidente degli Stati Uniti, molti più poteri e forza di quanti ne avessi prima della loro ridicola, stupida e internazionalmente divisiva sentenza – ha aggiunto il presidente Usa – Innanzitutto posso usare le licenze per fare cose assolutamente terribili a Paesi stranieri, soprattutto a quei paesi che ci hanno derubato per decenni, ma incomprensibilmente, secondo la sentenza, non posso imporre loro una tassa di licenza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

