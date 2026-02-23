Dazi Trump affonda sulla Corte Suprema | Mi hanno conferito inconsapevolmente più poteri

Trump dichiara che la Corte Suprema gli ha conferito poteri maggiori, sostenendo che ha influenzato le decisioni sulle tariffe. La sua critica riguarda le recenti limitazioni ai dazi precedentemente imposti, che hanno portato a un ridimensionamento di alcune misure protezionistiche. Nonostante il giudizio, alcune tariffe rimangono in vigore, tra cui il nuovo dazio globale al 15%. La modifica delle tariffe ha un impatto diretto sul commercio internazionale.

Stop parziale alle tariffe volute da Trump: restano in vigore alcune misure, il nuovo dazio globale al 15%. Intanto rischio rimborsi per 175 miliardi di dollari e tensioni con Ue, Cina e i partner nordamericani La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare solo una parte dei dazi imposti dall’amministrazione di Donald Trump apre una fase di forte incertezza per il commercio internazionale. I giudici hanno bocciato alcune tariffe, lasciandone però altre in vigore, creando così di fatto una nuova “geografia” delle barriere doganali. Da analizzare ci sarebbe anche la questione dei possibili rimborsi agli importatori che secondo alcune stime si tratta di una cifra che potrebbe arrivare fino a 175 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

I dazi sono illegali: la Corte Suprema affonda TrumpLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali.

Dazi USA: Corte Suprema ridimensiona poteri presidenziali, tornaLa Corte Suprema ha deciso di limitare i poteri del Presidente in materia di dazi, riducendo la possibilità di imporre tariffe senza l’approvazione del Congresso.

Giudice della Corte Suprema ABBANDONA l’aula dopo che Trump INSULTA la Costituzione in diretta

