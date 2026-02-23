Dazi Tajani | abbiamo bisogno di chiarezza non servono guerre commerciali

Il ministro degli Esteri ha sottolineato che le tensioni sui dazi nascono dalla mancanza di chiarezza nelle politiche commerciali, creando incertezza tra le aziende italiane che esportano. A Bruxelles, ha affermato che evitare guerre commerciali è fondamentale per proteggere gli interessi del settore. La sua dichiarazione mira a sensibilizzare le istituzioni europee sull’importanza di trovare soluzioni concrete. La discussione si concentra sulla necessità di stabilità nelle relazioni internazionali.

Sulla vicenda dazi «alla riunione del G7 sul commercio internazionale ascolteremo quello che diranno gli americani. Abbiamo bisogno di chiarezza, di sapere esattamente qual è la proposta, cosa intendono fare anche con l’accordo raggiunto. Anche la sentenza della Corte Suprema non è chiara per esempio per quanto riguarda la questione eventuale dei risarcimenti». Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a Bruxelles, ribadendo che «le guerre commerciali non servono a nessuno». «Lavoreremo uniti, la linea dell’Italia è quella di lavorare insieme all’Europa e ai nostri partner per far sì che si mantengano gli impegni e soprattutto la nostra preoccupazione è quella di rassicurare tutte le imprese italiane che esportano», ha evidenziato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Groenlandia, Meloni: “Evitiamo escalation e guerre commerciali”Il 19 gennaio 2026, Meloni ha sottolineato l'importanza di evitare escalation e guerre commerciali, evidenziando che l'aumento dei dazi verso le nazioni che collaborano alla sicurezza della Groenlandia potrebbe essere controproducente.

