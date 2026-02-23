D’Aversa Torino sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato | i dettagli

Da calcionews24.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino ha scelto D’Aversa come nuovo allenatore dopo aver affrontato una lunga serie di sconfitte. La decisione deriva dai recenti risultati deludenti che hanno spinto il club a cambiare guida tecnica. L’accordo con l’ex tecnico di recente si è avvicinato alla conclusione, e si attendono ora i dettagli ufficiali sul contratto e sullo staff. La società punta a invertire la rotta già nelle prossime partite.
d8217aversa torino sar224 lui l8217erede di baroni accordo di massima gi224 trovato i dettagli
© Calcionews24.com - D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli

Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Gol Troilo, Adani duro: «Mi fa pensare che è morto anche il Var! 9 su 10 è fallo, ecco perché» Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtra Cesari non ha dubbi: «Gol di Troilo da annullare! Ci sono due falli ai danni del Milan» Juve, i numeri horror di Spalletti: meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni: il dato Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Celik Juventus, trovato l’accordo di massima con il turco: i dettagli e la possibile mossa della RomaLa Juventus ha raggiunto un’intesa di massima con Celik, il difensore turco.

Leggi anche: Vicario Inter, sarà lui l’erede di Sommer? Contatti già avviati! La prima mossa di Marotta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Il Toro sta precipitando in B: Cairo caccia Baroni e prende D'Aversa con l'incubo derby all'ultima; Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto; La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni.

Torino nel baratro, Baroni alla porta: Cairo e Petrachi aspettano il sì di D’AversaL’ennesima disfatta del Torino non passerà più senza conseguenze, anche perché la situazione sta precipitando sempre di più.. tuttomercatoweb.com

d aversa torino saràIl Torino ha scelto D’Aversa: sarà lui a sostituire Baroni sulla panchina granataDestino ormai segnato per Marco Baroni: il Torino ha scelto il suo sostituto, si tratta di Roberto D’Aversa. Accordo di massima già raggiunto: tutti i dettagli. msn.com