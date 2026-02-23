D’Aversa Torino sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato | i dettagli

Il Torino ha scelto D’Aversa come nuovo allenatore dopo aver affrontato una lunga serie di sconfitte. La decisione deriva dai recenti risultati deludenti che hanno spinto il club a cambiare guida tecnica. L’accordo con l’ex tecnico di recente si è avvicinato alla conclusione, e si attendono ora i dettagli ufficiali sul contratto e sullo staff. La società punta a invertire la rotta già nelle prossime partite.

Celik Juventus, trovato l’accordo di massima con il turco: i dettagli e la possibile mossa della RomaLa Juventus ha raggiunto un’intesa di massima con Celik, il difensore turco.

L'ennesima disfatta del Torino non passerà più senza conseguenze, anche perché la situazione sta precipitando sempre di più.

Destino ormai segnato per Marco Baroni: il Torino ha scelto il suo sostituto, si tratta di Roberto D'Aversa. Accordo di massima già raggiunto.

Il #Torino ha raggiunto l'accordo con Roberto D'Aversa per un contratto fino a giugno! Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Si attende l'ufficialità dell'esonero di Marco Baroni.

Crisi profonda per il Torino: Baroni ha le ore contate e si pensa a D'Aversa.