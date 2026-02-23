Danza contro la violenza | spettacolo a Ravenna per sensibilizzare

Vittime del Silenzio, spettacolo di danza a Ravenna, nasce per sensibilizzare contro la violenza di genere. La rappresentazione si terrà al Teatro Alighieri tra il 25 e il 26 febbraio, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La scelta di utilizzare il movimento e la scena mira a far riflettere sul dolore nascosto dietro le parole e le azioni. La Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza promuove l’evento per rafforzare la lotta e il rispetto.

Un teatro contro la violenza di genere: Vittime del Silenzio al via dal 25 febbraio. Dal 25 al 26 febbraio, il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà lo spettacolo Vittime del Silenzio, un evento di danza promosso dalla Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza. L'iniziativa, parte del progetto Leggere per ballare, affronta il tema della violenza di genere attraverso le performance degli allievi delle scuole di danza locali. Mercoledì 25 febbraio, alle 20:30, si terrà la prova generale aperta al pubblico con un biglietto d'ingresso di 15 euro. Il giorno successivo, giovedì 26 febbraio, è previsto un matinée gratuito riservato alle scuole, con inizio alle 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu "Vittime del silenzio": a teatro lo spettacolo di danza di "Leggere per ballare" contro la violenza di genereVittime del silenzio si riferisce alle donne che subiscono violenza senza parlarne. Arte e resilienza: opera donata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.L'arte diventa un atto di protesta e speranza.