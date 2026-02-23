Danneggia auto in sosta e fugge | arrestato dopo un inseguimento

Un uomo di circa quarant’anni ha danneggiato diverse auto in sosta in Corso Vittorio Emanuele e poi è fuggito, scatenando un inseguimento. La polizia ha intercettato il veicolo e ha arrestato l’uomo dopo un breve inseguimento lungo le strade centrali di Avellino. Durante il tentativo di fuga, l’uomo ha urtato alcune auto e provocato danni, prima di essere bloccato. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno assistito alla scena.

Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata di tensione nel centro di Avellino. In Corso Vittorio Emanuele, una delle arterie principali della città, un uomo italiano di circa quarant’anni è stato sorpreso mentre danneggiava diverse automobili parcheggiate lungo la strada. Alcuni cittadini, notando la scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte in pochi minuti le volanti della Polizia di Stato. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, dando il via a un inseguimento che ha coinvolto anche i carabinieri. Momenti concitati si sono vissuti tra le vie del centro, sotto gli occhi di numerosi passanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

