Dalla Provincia alle comunali campi sempre più larghi | e scoppia il caso Ciarcia

La crescita dei candidati alle elezioni comunali ha portato a una maggiore competizione tra le liste. La presentazione delle cinque liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino mostra divisioni nel campo di centrodestra, mentre il cosiddetto “campo largo” si sfilaccia in più rivoli. Le difficoltà strategiche emergono chiaramente, influenzando il quadro politico locale. La situazione rimane in evoluzione, lasciando molti a osservare come si svilupperanno le alleanze nei prossimi giorni.

La presentazione delle cinque liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Provincia di Avellino consegna una fotografia politica nitida e, per certi versi, impietosa: da un lato il centrodestra avvia un tentativo di compattezza, dall'altro il cosiddetto " campo largo" si frammenta in rivoli che raccontano più di una difficoltà strategica. Presso l'Ufficio Elettorale della Provincia sono state presentate cinque liste per l'elezione dei dodici componenti del Consiglio Provinciale. " Hirpinia Libera" che, appunto, racchiude tutti i partiti del centrodestra, poi " Davvero Avellino" sintesi della componente politica che fa riferimento all'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, poi altre tre liste tutte riconducibili al perimetro di centrosinistra.

