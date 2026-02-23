Dal VAR alla lama | urla contro l’arbitro di Atalanta-Napoli la moglie fraintende e lo accoltella

Una lite tra marito e moglie si è accesa dopo una decisione controversa dell’arbitro durante la partita Atalanta-Napoli, scatenando urla e tensioni in casa. La donna ha frainteso le parole del marito, credendo che lo stessero insultando, e ha reagito con violenza. La discussione si è infiammata rapidamente, portando a un episodio grave. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, lasciando un’atmosfera di grande sconforto nel quartiere.

Quella che doveva essere una tranquilla serata di sport davanti al televisore si è trasformata in un dramma familiare nel quartiere di Capodimonte, a Napoli. Al centro dell’episodio, un incredibile malinteso scaturito dalle tensioni agonistiche del match tra Atalanta e Napoli, che ha portato al ferimento di un uomo di 40 anni e all’arresto della consorte trentacinquenne. Tutto ha avuto inizio durante una fase concitata della partita. Una decisione arbitrale, supportata dal VAR, ha portato alla revoca di un calcio di rigore precedentemente assegnato alla squadra partenopea. La decisione ha scatenato la reazione rabbiosa del quarantenne, tifoso azzurro, che ha iniziato a inveire pesantemente contro lo schermo della televisione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

