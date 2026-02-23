Dal territorio alle Olimpiadi | Tomasoni d’argento Acqua Pineta a fianco del suo cammino agonistico

Federico Tomasoni ha conquistato un argento olimpico grazie al suo impegno e alla dedizione, sorprendendo tutti con una performance eccezionale. La sua vittoria nasce da anni di allenamenti intensi e dal sostegno di Acqua Pineta, partner che ha creduto nel suo talento fin dall’inizio. Questo risultato dimostra come la determinazione e il supporto possano portare a traguardi importanti. La sua impresa si inserisce in un percorso di crescita che continua a sorprendere.

Un argento olimpico arrivato in modo sorprendente, oltre ogni previsione della vigilia. L'impresa di Federico Tomasoni rappresenta un risultato sportivo di straordinario valore e la conferma di un percorso costruito nel tempo, con il sostegno anche di Acqua Pineta, Gruppo Bracca. Un sostegno nato ben prima dei riflettori olimpici, con l'obiettivo di sostenere un talento del territorio e accompagnarlo nella crescita sportiva e personale. "La medaglia d'argento conquistata nello Ski Cross maschile sotto la nevicata di Livigno – dichiara Luca Bordogna, Amministratore Delegato del Gruppo Bracca – ha un significato profondo.