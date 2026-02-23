Dal gol convalidato a Troilo a quello tolto a Gutierrez | la moviola

Una decisione arbitrale ha scatenato proteste di Milan e Napoli: il gol di Troilo è stato confermato, mentre quello di Gutierrez è stato annullato. La moviola ha evidenziato errori di valutazione che hanno influito sul risultato. I club coinvolti hanno criticato pubblicamente le scelte dei giudici di gara, alimentando tensioni tra le squadre. La confusione si è accesa anche su due episodi chiave contro Parma e Atalanta. La partita si è conclusa con diversi dubbi sulle decisioni arbitrali.

Proteste di Milan e Napoli per la rete concessa da Piccinini contro il Parma e per quella annullata da Chiffi contro l’Atalanta Altra domenica ricca di polemiche in Serie A. Stavolta a lamentare dei torti sono Milan e Napoli. I rossoneri vorrebbero un calcio di rigore per l’uscita spericolata di Corvi su Loftus-Cheek che ha costretto il centrocampista inglese a uscire in barella, ma per Piccinini è stato un semplice scontro di gioco. Troppo leggero, invece, il contatto tra Keita e Leao per portare al penalty. Il gol di Troilo in Milan Parma (foto Ansa) – Calciomercato.it Ma le proteste maggiori riguardano il gol partita del Parma, inizialmente annullato sul campo per fallo di Valenti su Maignan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Perché il gol di Troilo non doveva essere convalidato: l'analisi dell'episodio Milan-ParmaIl gol di Troilo è stato convalidato nonostante le proteste dei giocatori del Parma, che sostengono che il pallone fosse uscito prima dell’azione.

Milan furioso, il club ora alza la voce dopo gli episodi arbitrali del match col Parma: la reazione al gol convalidato a TroiloIl Milan manifesta tutta la sua rabbia dopo aver visto convalidare un gol contestato a Troilo durante la partita contro il Parma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Perché il gol di Troilo in Milan-Parma è stato prima annullato e poi convalidato: cosa ha visto l'arbitro; Leao, la protesta silenziosa per il gol convalidato a Troilo; Esposito segna, avversari protestano: c'era fallo di mano in Bodo-Inter?; Blocco di Valenti su Maignan, Troilo-Bartesaghi e Loftus-Corvi: tanti dubbi in Milan-Parma.

Milan, che tonfo: il Parma gela San Siro e l’Inter vola a + 10I rossoneri non concretizzano la superiorità tecnica e vengono beffati nel finale dal gol di Troilo, prima annullato e poi convalidato. Botta tremenda dopo 24 risultati utili di fila: lo scudetto si a ... ilgiorno.it

Milan-Parma, convalidato il gol degli ospiti dopo On Field ReviewDopo l’annullamento iniziale, Piccinini ha convalidato il gol di Troilo in Milan-Parma in seguito a On Field Review: ospiti in vantaggio ... gianlucadimarzio.com

#Adani interviene sui casi di moviola di #MilanParma Il suo giudizio sul #VAR e sul gol convalidato a #Troilo x.com

Piccinini bocciato dai quotidiani L’arbitro di Milan-Parma ha ricevuto una pioggia di insufficienze a seguito della sua prestazione Tra gli episodi dubbi sotto la lente d'ingrandimento c'è sicuramente il gol convalidato a Troilo, che è valso la vittoria degli uomi - facebook.com facebook