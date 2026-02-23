Dal genio maledetto ai parlamentari | cosa c’entra Caravaggio con il palazzo del Senato?

Caravaggio, pittore celebre per le sue opere intense e rivoluzionarie, ha lasciato un segno anche sul palazzo del Senato. La sua influenza si può notare nei dettagli delle decorazioni e nelle opere custodite all’interno dell’edificio. Il suo stile ha ispirato alcuni interventi artistici realizzati nel corso degli anni, che ancora decorano le sale delle istituzioni italiane. Queste connessioni sorprendenti tra arte e politica attirano l’attenzione dei visitatori.

Oggi è uno dei luoghi simbolo della politica italiana, sede del Senato della Repubblica e cuore delle istituzioni. Eppure, tra le sue stanze e i suoi cortili, secoli fa si muoveva uno degli artisti più inquieti e rivoluzionari della storia dell'arte. Il legame tra Caravaggio e Palazzo Madama racconta una storia sorprendente, nel quale arte, potere e vita quotidiana si intrecciano nel cuore della Roma barocca. Quando Caravaggio viveva a Palazzo Madama, la sede del Senato di oggi. Alla fine del Cinquecento Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, arrivò a Roma in cerca di fortuna. Dopo un periodo segnato da difficoltà economiche e lavori precari, la svolta arrivò grazie al cardinale Francesco Maria del Monte, raffinato mecenate e grande collezionista d'arte.

