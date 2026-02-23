Dal cestino della piazzola in A4 spunta proiettile da mortaio | artificieri sul posto e code verso Torino

Un proiettile da mortaio trovato nel cestino di una piazzola in A4 ha spinto gli artificieri sul posto. La scoperta, avvenuta quando alcuni automobilisti hanno notato l’oggetto tra i rifiuti, ha causato code e rallentamenti verso Torino. Le forze dell’ordine hanno immediatamente intervenuto per verificare l’arma e mettere in sicurezza l’area. La presenza di un proiettile inesploso solleva preoccupazioni sulla provenienza e su eventuali rischi. La vicenda resta sotto osservazione.

Lo strano rinvenimento in una piazzola di sosta nell'area di Chivasso quando alcuni automobilisti hanno scorto da un cestino un groppo proiettile che qualcuno aveva gettato nei rifiuti e hanno chiamato la polizia.

