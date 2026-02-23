Dal centro cittadino a Rivabella ok all’esecuzione della pista ciclabile del litorale nord

L’approvazione del progetto di una pista ciclabile nel centro e a Rivabella deriva dalla volontà di migliorare la mobilità urbana. L’amministrazione uscente di Gallipoli ha dato il via libera alla fase esecutiva, dopo aver definito i dettagli tecnici. La realizzazione coinvolge diversi tratti del litorale nord, con l’obiettivo di rendere più sicure e accessibili le aree frequentate da ciclisti e pedoni. Ora si attende l’avvio dei lavori, che potrebbe avvenire a breve.

La realizzazione della pista ciclabile lungo il litorale nord prevede un importo di spesa di 1 milione e 100 mila euro. La stazione di partenza sarà prevista in adiacenza alla vecchia struttura ospedaliera, oggi riconvertita in distretto sanitario e punto di snodo di accesso alla città per chi proviene da nord, quindi da Lecce. Si tratta di un’infrastruttura sicura, ecocompatibile e integrata nel paesaggio secondo quanto previsto nel progetto del Comune ionico. La pista ciclabile, lunga circa 2,5 chilometri, collegherà il centro cittadino alla frazione di Rivabella, attraversando un tratto di costa ad alto valore ambientale e turistico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Pioppo da abbattere: il 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile Rivabella-VercuragoIl pioppo lungo la ciclabile Rivabella-Vercurago deve essere abbattuto a causa di danni gravi e irreversibili riscontrati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Elezioni. Riformisti: dalla tramvia all’aeroporto passando per Morello e il centro cittadino; Castel San Pietro Romano, via le antenne dal centro storico grazie alla fibra. Così preserviamo il paesaggio; Scandicci, ordinanza contro alcol e degrado. Divieti nel centro cittadino \ VIDEO; Apre un nuovo negozio di telefonia e servizi digitali in piazza Saffi: Crediamo nel centro storico. Roma: dal 15 gennaio il centro cittadino sarà interamente Zona 30Nel centro di Roma a 30 km/h. A partire da domani, giovedì 15 gennaio, la ZTL Centro Storico della Capitale diventerà Zona 30, con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Ieri è stata ... motorionline.com Al centro di Roma si rallenta: da gennaio 2026 sarà tutto zona 30I nuovi limiti di velocità scatteranno a partire da gennaio 2026 e abbracceranno tutto il centro cittadino, dal Tridente al Muro Torto passando per il lungotevere. Insomma, all’interno del perimetro ... romatoday.it Hotel Beppe di Rivabella cerca aiuto cucina, eventualmente anche solo dalla mattina fino al primo pomeriggio, da fine maggio a meta' settembre.. No alloggio! Contattare il numero 3389176799 grazie! - facebook.com facebook