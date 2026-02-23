Dal calcio al passeggio | Pantofola d’Oro rilancia gli scarpini

Pantofola d’Oro ha deciso di rilanciare le scarpe da calcio, puntando sulla tradizione artigiana italiana. La causa è la crescente domanda di calzature sportive di qualità, che unisce stile e funzionalità. L’azienda investe in nuove linee di prodotti, coinvolgendo artigiani locali e utilizzando materiali tradizionali. La produzione si concentra in un piccolo laboratorio, dove ogni paio viene ancora realizzato a mano. La sfida riguarda il passaggio dal passato alla moderna domanda di mercato.
C’È UN PEZZO della manifattura italiana che sopravvive solo se riesce a trasformare la memoria in progetto industriale. Pantofola d’Oro è uno di questi casi. Marchio storico della calzatura sportiva, affonda le radici ad Ascoli Piceno nelle tradizioni delle botteghe artigiane locali, portando sulle spalle quasi centoquarant’anni di storia e una sfida tutta contemporanea: restare rilevante in un mercato della calzatura sportiva come quello dei giorni nostri, che premia la velocità, il marketing e i grandi numeri. La lunga storia di Panofola d’Oro nasce nel secondo dopoguerra con Emidio Lazzarini, calzolaio e atleta, che applica allo sport le tecniche della scarpa da passeggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

