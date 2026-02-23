Dal calcio al passeggio | Pantofola d’Oro rilancia gli scarpini

Pantofola d’Oro ha deciso di rilanciare le scarpe da calcio, puntando sulla tradizione artigiana italiana. La causa è la crescente domanda di calzature sportive di qualità, che unisce stile e funzionalità. L’azienda investe in nuove linee di prodotti, coinvolgendo artigiani locali e utilizzando materiali tradizionali. La produzione si concentra in un piccolo laboratorio, dove ogni paio viene ancora realizzato a mano. La sfida riguarda il passaggio dal passato alla moderna domanda di mercato.

C’È UN PEZZO della manifattura italiana che sopravvive solo se riesce a trasformare la memoria in progetto industriale. Pantofola d’Oro è uno di questi casi. Marchio storico della calzatura sportiva, affonda le radici ad Ascoli Piceno nelle tradizioni delle botteghe artigiane locali, portando sulle spalle quasi centoquarant’anni di storia e una sfida tutta contemporanea: restare rilevante in un mercato della calzatura sportiva come quello dei giorni nostri, che premia la velocità, il marketing e i grandi numeri. La lunga storia di Panofola d’Oro nasce nel secondo dopoguerra con Emidio Lazzarini, calzolaio e atleta, che applica allo sport le tecniche della scarpa da passeggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Campo in terra battuta. Maglie di lana. Fascia da capitano bianca. Calzettoni con le staffe. Scarpa da calcio presumibilmente Pantofola d'Oro. Pantaloncini da portiere con imbottitura. Scarpa da calcio Puma King. Guanti Uhlsport. Arbitro con la giacchetta nera. - facebook.com facebook