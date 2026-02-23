Andrew Mountbatten-Windsor ha rimborsato i contribuenti britannici per un massaggio e spese di viaggio considerate troppo costose mentre svolgeva il ruolo di inviato commerciale. La scoperta ha suscitato polemiche e ha portato a un confronto sulla gestione delle spese pubbliche. I dettagli sui pagamenti sono stati pubblicati in un rapporto ufficiale, che mostra come alcune spese siano state ritenute non giustificate. La vicenda continua a far discutere tra i cittadini e i media.

Londra, 23 feb. (Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor addebitò ai contribuenti britannici i costi per un massaggio e spese di viaggio eccessive mentre lavorava come inviato commerciale del Regno Unito. Lo hanno detto alla Bbc alcuni dipendenti pubblici in pensione. Un ex funzionario, che lavorava per il dipartimento del Commercio e degli Investimenti del Regno Unito nei primi anni 2000, era rimasto infastidito dalla richiesta di Andrea di coprire il costo dei "servizi di massaggio", che il fratello di re Carlo si era rifiutato di pagare. "Pensavo fosse sbagliato. Avevo detto che non dovevamo pagarlo, ma alla fine lo abbiamo pagato comunque", ha riferito all'emittente britannica.

Daily Crown: Andrew condivise informazioni riservate con EpsteinAndrew Mountbatten-Windsor ha condiviso consapevolmente informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

Daily Crown: la principessa Eugenia taglia completamente i ponti con papà AndrewLa principessa Eugenia ha deciso di interrompere ogni rapporto con il padre, il principe Andrew, segnando una rottura definitiva.

