Dagospia | chi vuole azzoppare il Napoli? È vittima di sistematici errori molto penalizzanti Chiffi è l’ultimo di una lunga serie

Chiffi ha assegnato un rigore dubbio al Napoli, causando polemiche e accuse di ingiustizie. La decisione deriva da un’azione contestata, che ha influenzato il risultato della partita e alimentato sospetti di favoritismi. Questa chiamata si aggiunge a una serie di errori arbitrali che penalizzano il team partenopeo da settimane. La vicenda solleva dubbi sulla regolarità dei arbitraggi e sulla loro influenza nel campionato. La partita si è conclusa con tensioni palpabili tra tifosi e addetti ai lavori.

Dagospia: chi vuole azzoppare il Napoli? Lo scandaloso arbitraggio di Chiffi getta ombre sinistre sul campionato Interviene anche Dagospia nell’impazzimento del calcio italiano. La vicenda è ormai a tutti gli effetti politica, oltre che fuori controllo. Sta indubbiamente accadendo qualcosa e in tanti fanno finta di non capire, come del resto avvenne anni fa con altri protagonisti. Dagospia si concentra sul Napoli e lancia l’allarme Chi vuole azzoppare il Napoli – La scandalosa direzione arbitrale di Atalanta-Napoli con un gol annullato e un rigore tolto ai partenopei dall’arbitro Chiffi, getta ombre sinistre sulla regolarità di un campionato già avvelenato dai tanti errori arbitrali – Nelle ultime settimane contro la squadra di Conte sono casualmente arrivati sistematici errori molto penalizzanti, da parte di direttori di gara e Var – Qual è la “colpa” che De Laurentiis e Conte devono espiare? L’aver vinto uno scudetto? Dagospia riporta gli errori subiti dal Napoli, elenco pubblicato dal Mattino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Putin e l'Ucraina, è l'ultimo capitolo di una lunga serie di guerre imperiali fallite?La guerra tra Russia e Ucraina rappresenta un capitolo recente di conflitti imperiali complessi e prolungati.

Molto discutibile il fallo di Hojlund, soprattutto in relazione al metro molto permissivo di Chiffi (Gazzetta)Il fallo di Hojlund ha attirato molte critiche, perché l’arbitro Chiffi ha applicato un metro molto permissivo.

