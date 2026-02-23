Da tutta Italia a Trieste | il forum dei giovani pneumologi sbarca in città

Il forum dei giovani pneumologi attrae partecipanti da tutta Italia a Trieste, dove si confrontano con esperti del settore. La manifestazione nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione tra le nuove generazioni e i professionisti consolidati, affrontando temi come le malattie respiratorie e le innovazioni cliniche. Oltre alle sessioni di studio, si svolgono workshop pratici e incontri informali, creando un’occasione di crescita concreta per tutti i partecipanti. La giornata continua con un dibattito aperto sui prossimi passi nel campo.

Le giovani leve della Pneumologia riunite nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia a confronto con i massimi esperti della disciplina per "costruire rete, conoscenza e futuro". In una fase storica caratterizzata dall'aumento delle patologie respiratorie acute e croniche - correlate al progressivo invecchiamento della popolazione, a emergenze pandemiche e a nuove sfide ambientali - i Giovani Pneumologi AIPO-ITSETS scelgono di fare rete in nome della salute respiratoria. In questo contesto la visione strategica di AIPO-ITSETS si basa essenzialmente sulla costituzione, da parte dei Giovani Pneumologi, di una rete 'funzionale' capace diguardare al futuro e forte del ricco bagaglio sia scientifico-educazionale sia politico-istituzionale che la nostra Società ha saputo accumulare nel corso di decenni.

