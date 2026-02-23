Da protagoniste al Festival | le quattro Lady Chef della provincia di Latina nelle cucine di Casa Sanremo

Le quattro Lady Chef provenienti dalla provincia di Latina sono state invitate a partecipare a Casa Sanremo, evento legato alla 76ª edizione del Festival della Canzone italiana, per la loro abilità in cucina. La loro presenza nasce dall’interesse dei organizzatori nel valorizzare i talenti locali e portare sapori autentici durante la manifestazione. Le cuoche si sono messe in mostra preparando piatti tradizionali, attirando l’attenzione dei visitatori e dei partecipanti. La loro presenza ha arricchito il palinsesto gastronomico dell’evento.

Ci sono anche quattro cuoche della provincia di Latina tra le Lady Chef protagoniste anche quest'anno di Casa Sanremo in occasione della 76esima edizione del Festival della Canzone italiana. Grazie alla Federazione Italiana Cuochi e al suo sodalizio delle Lady Chef, Adalgisa Fava, Maria Leo, Roberta Del Bono e Rosa Nutolo, insieme a tutte le altre Lady Chef, dal 23 al 28 febbraio saranno impegnate nella preparazione di pasti, aperitivi e buffet, oltre che nell'accoglienza e nel servizio dedicato agli ospiti. Un'attività intensa che richiede coordinamento, passione e spirito di squadra. Il comparto femminile della Fic, le Lady Chef, sarà infatti al lavoro nelle cucine della casa ufficiale del Festival, punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori, media e ospiti.