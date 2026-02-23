Da Ortona al festival di Sanremo 2026 | c’è la lady chef Franca Di Pietrantonio

Franca Di Pietrantonio ha conquistato il palco di Sanremo 2026 portando la sua passione culinaria dall’Abruzzo. La chef, nota per le sue ricette tradizionali, ha deciso di partecipare al festival per promuovere i sapori autentici della regione. La sua presenza a Casa Sanremo ha attirato l’attenzione di molti appassionati di cucina e musica. La sua partecipazione rappresenta un ponte tra due mondi, quello gastronomico e quello dello spettacolo.

Fiera di portare la sua passione, la professionalità e tutto l'amore che mette ogni giorno in cucina, Franca Di Pietrantonio considera questa esperienza come un grande traguardo ma anche un nuovo punto di partenza Il festival di Sanremo 2026 suona, anzi "mangia" anche un po' abruzzese. A Casa Sanremo arriva la lady chef Franca Di Pietrantonio. Professionista dei fornelli, la cuoca di Ortona è pronta per far assaggiare i suoi migliori piatti all'evento più iconico e popolare d'Italia. Fiera di portare la sua passione, la professionalità e tutto l'amore che mette ogni giorno in cucina, Franca Di Pietrantonio considera questa esperienza come un grande traguardo ma anche un nuovo punto di partenza.