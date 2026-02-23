Da Modena a Torino per inventare il gelato vegano a zero sprechi | la storia di Chiara e del suo progetto Pod
Chiara Ferrari ha deciso di partire da Modena per creare un gelato vegano senza sprechi, spinta dalla voglia di innovare. La sua idea nasce dall’uso di ingredienti recuperati e da tecniche di lavorazione sostenibili. Chiara lavora con passione nel suo laboratorio, sperimentando gusti nuovi e forme diverse. La sua sfida è offrire un prodotto diverso dal gelato tradizionale, adatto anche a chi segue una dieta cruelty-free. La sua avventura prosegue con entusiasmo.
“Non è il solito gelato col ciuffetto in cima al cono”, premette serenamente Chiara Ferrari, “è qualcosa di corposo, che si presta a quenelle e dessert al piatto”. Con le vaschette dai colori sparati e le iper-dolcezze un po’ vintage, il prodotto totalmente vegetale di Pod ha davvero poco a che vedere. Non si trova in una gelateria, ma dal suo laboratorio domestico torinese raggiunge previa ordinazione le tavole dei ristoranti, alcuni selezionati negozi e parecchi eventi gastronomici. Alla base, zero ingredienti di origine animale, un sacco di ricerca su materie prime e sviluppo tecnologico, azzeramento di sprechi e molta fantasia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Storia di Chiara e del suo tumore al cervello durante la gravidanza: «Il momento peggiore, quando con la TAC hanno visto qualcosa e non sapevano dirmi che cosa fosse»
Luis Filipe gelato da un suo giocatore del Flamengo prima dei rigori col PSG: “No, non lo farò”In un momento di tensione prima dei rigori nella finale della Coppa Intercontinentale, Luis Filipe chiede a Leo Ortiz di eseguire un gesto, ma riceve una risposta ferma e decisa:
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Da Modena a Torino per inventare il gelato vegano a zero sprechi: la storia di Chiara e del suo progetto Pod; Genoa - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; Genoa travolge Torino 3-0 nello scontro salvezza del Marassi; Il patron del festival Jazz Open: Ci avete accolti a braccia aperte.
Tutti gli speed Date del weekend di San Valentino Roma-Milano-Modena-Napoli-Brescia-Brianza-Torino - facebook.com facebook