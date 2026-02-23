Da Modena a Torino per inventare il gelato vegano a zero sprechi | la storia di Chiara e del suo progetto Pod

Chiara Ferrari ha deciso di partire da Modena per creare un gelato vegano senza sprechi, spinta dalla voglia di innovare. La sua idea nasce dall’uso di ingredienti recuperati e da tecniche di lavorazione sostenibili. Chiara lavora con passione nel suo laboratorio, sperimentando gusti nuovi e forme diverse. La sua sfida è offrire un prodotto diverso dal gelato tradizionale, adatto anche a chi segue una dieta cruelty-free. La sua avventura prosegue con entusiasmo.

“Non è il solito gelato col ciuffetto in cima al cono”, premette serenamente Chiara Ferrari, “è qualcosa di corposo, che si presta a quenelle e dessert al piatto”. Con le vaschette dai colori sparati e le iper-dolcezze un po’ vintage, il prodotto totalmente vegetale di Pod ha davvero poco a che vedere. Non si trova in una gelateria, ma dal suo laboratorio domestico torinese raggiunge previa ordinazione le tavole dei ristoranti, alcuni selezionati negozi e parecchi eventi gastronomici. Alla base, zero ingredienti di origine animale, un sacco di ricerca su materie prime e sviluppo tecnologico, azzeramento di sprechi e molta fantasia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

