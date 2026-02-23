Da Conti Renga e Fedez | per chi tifano i protagonisti di Sanremo

Conti, Renga e Fedez esprimono le loro preferenze tra i partecipanti di Sanremo, attirando l’attenzione dei fan. La scelta arriva mentre gli artisti condividono sui social i loro gusti musicali, creando aspettative tra il pubblico. La gara si avvicina e i protagonisti si preparano a sostenere i loro favoriti con entusiasmo. La tensione cresce mentre le nomination si fanno più vicine e i pronostici si intensificano.

È iniziata la settimana che terrà incollati milioni di italiani sui canali Rai dove verrà trasmesso, dal 24 al 28 febbraio, l’attesissimo Festival di Sanremo. Tra Carlo Conti, i co-conduttori e i 30 artisti della categoria “Big” che si esibiranno nel corso della kermesse canora, la maggior parte di essi ha una squadra di calcio del cuore e non ne fa mistero, spesso e volentieri, sui propri canali social. La maggioranza tifa Napoli. Un denominatore comune c’è: la maggioranza degli artisti che sta per calcare il palco di Sanremo tifa per i campioni d’Italia in carica, ovvero il Napoli. Chi? Da Arisa che fa sfoggio della maglia azzurra con il tricolore a Ermal Meta che recentemente ha esternato il suo sentimento per il periodo non proprio felice che attraversa la squadra di mister Conte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Renga interista, Pausini e Fedez milanisti e tanto Napoli: per chi tifano i protagonisti di SanremoRenga, Pausini e Fedez manifestano il loro sostegno per le squadre di calcio che tifano, a causa delle passioni sportive che condividono.

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Fedez&Masini a Renga, Arisa e Levante, l'annuncio in direttaSanremo 2026 si avvicina, con i titoli delle canzoni dei Big in gara annunciati in diretta.

