Da Conad Nord Ovest raccolti 409.100 euro a sostegno dei reparti pediatrici degli ospedali della Asl

Conad Nord Ovest ha raccolto 409.100 euro per i reparti pediatrici degli ospedali della Asl, grazie all'iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”. La causa deriva dalla campagna natalizia avviata lo scorso anno, che ha coinvolto numerosi clienti e dipendenti. I fondi serviranno a migliorare le strutture e acquistare attrezzature per i bambini ricoverati. La somma è stata consegnata alla direzione sanitaria per essere destinata alle cure pediatriche.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Conad Nord Ovest ha raccolto 409.100 euro a sostegno della Azienda USL Toscana sud est per i reparti pediatrici degli ospedali, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS). In Toscana, i fondi raccolti saranno destinati ai reparti pediatrici di 6 ospedali della Asl Toscana sud est, contribuendo all’acquisto di apparecchiature elettromedicali avanzate per neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Conad raccoglie oltre 3,6 milioni a sostegno di 27 ospedali e reparti pediatriciConad ha raccolto oltre 3,6 milioni di euro, destinati a 27 ospedali e reparti pediatrici italiani.

Conad a sostegno degli ospedali della Toscana sud-estLa catena Conad Nord Ovest ha raccolto oltre un milione e 200 mila euro per aiutare gli ospedali della Toscana sud-est.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Conad Nord Ovest dona alla Pediatria del Beauregard 17 mila 400 euro per uno spazio gioco; Conad Nord Ovest. Mano tesa al piccolo Elia; Imprenditorialità nella distribuzione alimentare: al via il nuovo corso organizzato dall'Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord-Ovest; Conad Nord Ovest raccoglie 140.100 euro per la Fondazione Forma dell'ospedale Regina Margherita di Torino.

Conad Nord Ovest raccoglie 140.100 euro per la Fondazione Forma dell’ospedale Regina Margherita di TorinoNegli anni, grazie alle campagne solidali nei punti vendita, Conad Nord Ovest ha donato oltre 7,2 milioni di euro agli ospedali e ai reparti pediatrici delle proprie regioni ... quotidianopiemontese.it

Conad Nord Ovest. Buoni spesa e maxi premio nel concorso Stra-vinciMartedì 22 nei negozi aderenti l’occasione per i titolare di Carta Insieme. In palio bonus da 25 euro e l’accesso all’estrazione per 100mila euro in diamanti. Conad Nord Ovest e i suoi soci, nel loro ... lanazione.it

#grazie a Conad Centro Nord e a tutti i suoi clienti per la più grande donazione mai ricevuta a favore di Giocamico, il percorso di supporto psicologico che aiuta i bambini e le loro famiglie ad affrontare esami e cure con consapevolezza e meno paura attravers - facebook.com facebook