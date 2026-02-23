Da che parte sta Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni si prepara a rivelare le sue intenzioni politiche, determinata a chiarire la sua posizione in vista delle elezioni del 2027. La leader del centrodestra ha deciso di intervenire pubblicamente dopo mesi di silence, per rafforzare il consenso tra i sostenitori e rispondere alle voci di divisioni interne. La sua strategia mira a consolidare il suo ruolo e a influenzare il panorama politico. La decisione di parlare arriva in un momento chiave, prima di ulteriori confronti pubblici.

Per Giorgia Meloni sta arrivando il momento del disvelamento, quel momento che in politica arriva sempre, a un anno dalle elezioni politiche del 2027. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti con Donald Trump e il movimento MAGA. La destra americana ha una sua agenda. È l’agenda del nativismo nazionalista e populista. È l’agenda del Project 2025. L’Italia che cosa c’entra?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giorgia Meloni deve scegliere da che parte stare sul Venezuela: con Trump o con l’Europa?Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta politica riguardo alla posizione dell’Italia sul Venezuela: sostenere gli Stati Uniti e Trump o mantenere un rapporto più vicino con l’Europa.

Giorgia Meloni esprime solidarietà a Andrea Pucci dopo il ritiro da Sanremo 2026: “La deriva illiberale della Sinistra in Italia sta diventando spaventosa”Giorgia Meloni ha preso posizione dopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026.

Conferenza stampa del presidente Giorgia Meloni

Mentre all'Arena di Verona risuona l’inno italiano per la cerimonia di chiusura dei Giochi, cantato dai presenti in piedi, la regia inquadra la premier Giorgia Meloni con il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni ringrazia tutti gli atleti delle #Olimpiadi di #MilanoCortinaOlympics2026: "Ora pronti a tifare gli italiani alle #Paralimpiadi". #MilanoCortina2026 x.com