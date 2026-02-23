Da Balorda nostalgia di Olly a Vita spericolata di Vasco Rossi | oltre 1,9 milioni di italiani hanno scelto una canzone del Festival come suoneria del cellulare

C ’è chi lo segue religiosamente ogni sera, chi dice di non guardarlo, ma poi conosce tutte le canzoni, e chi critica ogni brano salvo poi canticchiare il ritornello in ascensore. Il Festival di Sanremo ha questo potere: entra nelle vite di tutti gli italiani senza chiedere il permesso. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different, oltre 1,9 milioni di italiani hanno scelto una canzone del Festival come suoneria del proprio telefono. Un modo curioso – e molto pop – di portarsi il Festival in tasca, ogni giorno. Green Carpet Sanremo 2026: i look. guarda le foto I brani più “suonati” di Sanremo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sanremo, una targa per 'balorda nostalgia' del genovese OllyA Sanremo è stata inaugurata una targa sulla ‘walk of fame’ di via Matteotti dedicata a Olly, cantautore genovese e vincitore dell’ultima edizione del Festival con il brano ‘Balorda Nostalgia’.

Olly canta con l'Italia del rugby: «Per me è un sogno essere qui. Da bambino immaginavo di vivere questi momenti e ora lo sto facendo, in veste diversa»ROVIGO - Balorda nostalgia di non essere riusciti a battere l’Irlanda nel Sei Nazioni. Il vincitore di Sanremo 2025 Olly, al secolo Federico Olivieri, e ... ilgazzettino.it

Il cantautore romano, rivelazione di TikTok con Non è mica te, prova il colpaccio con Avvoltoi, un pezzo in stile Vasco Rossi. L'intervista x.com

"#RoadtoSanremo2026 - Puntata 53 (Story) - 1983 Sanremo 1983 - 25° posto - Vasco Rossi - "Vita spericolata" Siamo alla canzone 25° classificata al Festival di Sanremo 1983, ed eccoci di fronte a un vero e proprio inno generazionale, "Vita spericolata" di V - facebook.com facebook