Cybersecurity | l’ICT-Campus ITS Academy sigla l’accordo con la Polizia Postale e delle Comunicazioni a Roma
L'ICT-Campus ITS Academy ha firmato un accordo con la Polizia Postale e delle Comunicazioni a Roma, a causa dell’obiettivo di rafforzare la formazione in cybersecurity. Durante l’evento, la scuola ha presentato una delegazione di 86 studenti, pronti a specializzarsi nelle pratiche di tutela digitale. La firma rappresenta un passo concreto per migliorare le competenze dei giovani nel settore e favorire la collaborazione tra istituzioni e istituti educativi. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande interesse.
Tempo di lettura: 2 minuti Un passo storico per la formazione tecnologica del Mezzogiorno. Presso l’Auditorium della Tecnica, nel cuore della Capitale, l’ICT-Campus ITS Academy ha partecipato da protagonista all’evento nazionale dedicato alla cybersicurezza, portando con sé una delegazione di 86 studenti pronti a diventare i futuri professionisti della sicurezza digitale. Presente a questo importante appuntamento il presidente dell’ITS Gerardo Canfora, i referenti Bruno Lorenzo Ascione, Eugenio Ascione e Francesco Nardone, i docenti Giovanni Palmieri, Amedeo Lepore ed Alessia Candi, oltre ai 9 studenti 4+2 dell’Istituto Rampone di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
