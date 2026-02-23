Cybersecurity | l’ICT-Campus ITS Academy sigla l’accordo con la Polizia Postale e delle Comunicazioni a Roma

L'ICT-Campus ITS Academy ha firmato un accordo con la Polizia Postale e delle Comunicazioni a Roma, a causa dell’obiettivo di rafforzare la formazione in cybersecurity. Durante l’evento, la scuola ha presentato una delegazione di 86 studenti, pronti a specializzarsi nelle pratiche di tutela digitale. La firma rappresenta un passo concreto per migliorare le competenze dei giovani nel settore e favorire la collaborazione tra istituzioni e istituti educativi. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande interesse.