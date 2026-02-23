Curva Fiesole | trave ribelle e ritardi ma la speranza non muore

Da ameve.eu 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trave ribelle ha causato i ritardi nei lavori di ristrutturazione della curva Fiesole allo stadio Franchi. La decisione di intervenire subito ha rallentato i lavori, lasciando in sospeso alcune opere di miglioramento. I tecnici hanno confermato che i lavori riprenderanno non appena saranno risolti i problemi strutturali. La squadra di costruzione lavora intensamente per rispettare i nuovi tempi previsti. La prossima fase sarà decisiva per completare i lavori in tempo.

Stadio Franchi: la curva Fiesole tra ritardi e speranze. Firenze si trova a fare i conti con un nuovo ostacolo nei lavori di ristrutturazione della curva Fiesole dello stadio Franchi. Dopo l’installazione della prima trave, la seconda è stata rimossa a causa di problemi di disallineamento, costringendo i lavoratori a smontare la struttura per motivi di sicurezza. La sindaca Sara Funaro punta a completare il primo lotto dei lavori entro i primi mesi del 2027, ma mancano ancora 60 milioni di euro per finanziare l’intero progetto. La situazione, pur complessa, non è senza speranze: la collaborazione tra istituzioni e società calcistica potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stadio Franchi: maxi trave montata in Curva Fiesole. La sindaca Funaro: “Momento cruciale”. FotoAlle 11 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, è iniziato il montaggio di una grande trave nella Curva Fiesole dello Stadio Franchi.

Stadio Franchi, iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole / FOTOQuesta mattina, nel quadro dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, è iniziato il montaggio della grande trave in curva Fiesole.

Contestazione della Curva Fiesole (Fiorentina) durante la partita contro il Bologna

Video Contestazione della Curva Fiesole (Fiorentina) durante la partita contro il Bologna

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

curva fiesole trave ribelleStadio Franchi: maxi trave montata in Curva Fiesole. La sindaca Funaro: Momento cruciale. FotoÈ cominciato oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle 11, il montaggio della prima delle travi  che andranno a formare la struttura della nuova gradinata di Curva Fiesole dello Stadio Artemio Franchi. S ... firenzepost.it

curva fiesole trave ribelleStadio Franchi, montata e subito smontata la seconda trave della curva Fiesole per un inconviente tecnicoA distanza di 24 ore la trave è stata prima montata e poi, con l'ausilio della maxi autogru, riportata al suolo per un problema di allineamento ... corrierefiorentino.corriere.it