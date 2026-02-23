Curva Fiesole | trave ribelle e ritardi ma la speranza non muore

La trave ribelle ha causato i ritardi nei lavori di ristrutturazione della curva Fiesole allo stadio Franchi. La decisione di intervenire subito ha rallentato i lavori, lasciando in sospeso alcune opere di miglioramento. I tecnici hanno confermato che i lavori riprenderanno non appena saranno risolti i problemi strutturali. La squadra di costruzione lavora intensamente per rispettare i nuovi tempi previsti. La prossima fase sarà decisiva per completare i lavori in tempo.

Stadio Franchi: la curva Fiesole tra ritardi e speranze. Firenze si trova a fare i conti con un nuovo ostacolo nei lavori di ristrutturazione della curva Fiesole dello stadio Franchi. Dopo l’installazione della prima trave, la seconda è stata rimossa a causa di problemi di disallineamento, costringendo i lavoratori a smontare la struttura per motivi di sicurezza. La sindaca Sara Funaro punta a completare il primo lotto dei lavori entro i primi mesi del 2027, ma mancano ancora 60 milioni di euro per finanziare l’intero progetto. La situazione, pur complessa, non è senza speranze: la collaborazione tra istituzioni e società calcistica potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stadio Franchi: maxi trave montata in Curva Fiesole. La sindaca Funaro: “Momento cruciale”. FotoAlle 11 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, è iniziato il montaggio di una grande trave nella Curva Fiesole dello Stadio Franchi.

Stadio Franchi, iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole / FOTOQuesta mattina, nel quadro dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, è iniziato il montaggio della grande trave in curva Fiesole.

Stadio Franchi, montata e subito smontata la seconda trave della curva Fiesole per un inconviente tecnicoA distanza di 24 ore la trave è stata prima montata e poi, con l'ausilio della maxi autogru, riportata al suolo per un problema di allineamento ... corrierefiorentino.corriere.it

