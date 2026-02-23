Cuore bruciato parla mamma Patrizia | Grazie all’Italia è diventato il figlio di tutti

Patrizia Mercolino esprime il suo dolore dopo la morte del figlio Domenico, avvenuta a causa di un trapianto fallito all’ospedale Monaldi. La madre ha deciso di parlare pubblicamente, sottolineando come il suo lutto abbia toccato l’intera nazione e diventato simbolo di una richiesta di giustizia. La sua voce si unisce a quella di molte altre famiglie che chiedono maggiore attenzione e responsabilità nel sistema sanitario. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica.

Il dolore composto di una madre diventa il grido di giustizia di un'intera nazione. A quarantotto ore dalla scomparsa del piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi dopo il tragico trapianto di un organo compromesso, Patrizia Mercolino ha rotto il silenzio per abbracciare idealmente l'Italia intera. Davanti ai cancelli del nosocomio napoletano, la donna si è commossa per l'ondata di affetto che ha travolto la sua famiglia: «Ho visto il tappeto di pupazzi fuori al Monaldi, bellissimo. Ne approfitto anche per ringraziare tutta l'Italia, per tutto il calore che stanno dimostrando a mio figlio.

Morte Domenico, mamma Patrizia: "Grazie all'Italia, è diventato il figlio di tutti"Domenico è morto a causa di un errore medico, e la madre Patrizia esprime gratitudine all’Italia per aver reso suo figlio simbolo di speranza.

Bimbo col cuore bruciato, il dolore di mamma Patrizia: rompe il silenzio dopo la morte del figlioPatrizia, madre di Domenico, ha deciso di parlare dopo la tragica scomparsa del suo bambino di due anni e mezzo, conosciuto come il “bambino dal cuore bruciato”.

