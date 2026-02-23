Crotone-Foggia 3-1 | le pagelle dei rossoneri

Il Crotone ha vinto contro il Foggia grazie a una prestazione convincente, spinta da un gol decisivo nel secondo tempo. La causa principale è stata la compattezza difensiva e la determinazione dei padroni di casa, che hanno sfruttato gli spazi lasciati dagli avversari. Il risultato riflette l’impegno mostrato in campo, con i calabresi che hanno mantenuto il controllo fin dall’inizio. I tifosi sperano in ulteriori progressi nella prossima partita.

Poche sufficienze. Esordio da dimenticare per Biasiol, Staver in difficoltà. E i cambi di Pazienza non convincono pienamente CROTONE (4-2-3-1) Merelli 6; Novella 6 Cocetta 6 Di Pasquale 6,5 Groppelli 6,5; Gallo 5,5 (24'st Meli 6) Vinicius 6,5 (37'st Calvano s.v.) Sandri 6 (42'st Bruno s.v.); Piovanello 7 (37'st Energe s.v.) Musso 6,5 (24'st Gomez 6,5) Zunno 6,5. A disposizione: Martino, Paciotti, Armini, Russo, Guerra, Maggio, Veltri, Vrenna. Allenatore: Longo 6,5 FOGGIA (4-3-3) Perucchini 5,5; Staver 5 (14'st Valietti 5) Brosco 6 Rizzo 6 (14'st Dimarco 5,5) Giron 5,5; Garofalo 6 Petermann 5,5 (1'st Biasiol 4,5) Romeo 5; Liguori 5,5 (37'st Bevilacqua s.v.)