Crollo muro a Palermo | carabiniere ferito e auto danneggiate

Un muro crolla in via Nairobi a Palermo: un carabiniere ferito e auto danneggiate. Sabato pomeriggio, poco dopo mezzogiorno, un muro in via Nairobi, traversa di corso Calatafimi a Palermo, è crollato improvvisamente. L’evento ha coinvolto un carabiniere di 55 anni, che ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stato trasportato all’ospedale Civico. Una decina di auto parcheggiate in strada sono state danneggiate dai calcinacci. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento del crollo. Il crollo è avvenuto in una zona trafficata, a pochi passi da piazza Indipendenza. Le operazioni di soccorso sono state gestite dai vigili del fuoco, che hanno estratto il carabiniere dalle macerie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

