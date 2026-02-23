Crollo marciapiede lungo la costa a Torre a Mare | stop al traffico per le verifiche cambia la viabilità

Il cedimento di parte del marciapiede lungo via dei Trulli a Torre a Mare, avvenuto il 17 febbraio, ha causato lo stop al traffico nelle vicinanze dei civici 23 e 25. La forte mareggiata ha indebolito la struttura, rendendo necessario un intervento immediato. Le autorità hanno disposto verifiche tecniche per valutare la stabilità dell’area e garantire la sicurezza dei passanti. La viabilità rimarrà interdetta finché non saranno concluse le ispezioni.

Per consentire ulteriori accertamenti, è stato disposto un divieto temporaneo al traffico in un tratto di via dei Trulli: le modifiche alla viabilità previste Stop al traffico in prossimità dei civici 23 e 25 di via dei Trulli, a Torre a Mare, dove lo scorso 17 febbraio si è verificato il cedimento di parte del marciapiede, dopo una forte mareggiata. Il provvedimento si è reso necessario, informa il Comune, per "effettuare approfondimenti in merito all’estensione del fenomeno". Di conseguenza, con apposita ordinanza, è stata prevista una temporanea riorganizzazione della circolazione stradale. In particolare, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3. 🔗 Leggi su Baritoday.it

