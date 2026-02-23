Critical care | obesity | a Cosenza il convegno medico dedicato a una delle grandi sfide sanitarie del nostro tempo

Il convegno “Critical care: obesity” si svolge a Cosenza a causa dell’aumento preoccupante dei casi di obesità nel territorio. I medici si riuniscono il 27 e 28 febbraio nella sala convegni dell’Ordine per confrontarsi su strategie di cura e prevenzione. L’evento riunisce specialisti di diversi ospedali, che discutono le ultime scoperte scientifiche e le sfide pratiche legate a questa condizione. La partecipazione si preannuncia numerosa e attiva.

Il 27 e 28 febbraio l'Ordine dei Medici di Cosenza ospiterà, nella sala convegni della sede provinciale, un importante appuntamento scientifico dedicato all'obesità, una delle condizioni cliniche più complesse e in crescita costante a livello globale. Il convegno, dal titolo "Critical care: obesity", è organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza e riunirà professionisti provenienti da diverse discipline sanitarie. A guidare il percorso scientifico sarà il Dr. Giuseppe Cersosimo Responsabile della UOS Malattie endocrine e del ricambio dell'Aziend Ospedaliera di Cosenza, ispiratore dell'evento, che ha voluto accanto a sé il Dr.