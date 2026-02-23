Cristiano Mancin presenta Perché Sanremo è Sanremo? ai mercoledì coi grilli per la testa

Cristiano Mancin organizza un evento il 25 febbraio alle 17:30 alla Libreria Romagnosi, dove presenta il suo libro

Il 25 febbraio alle ore 17,30 ai "mercoledì coi grilli per la testa" alla Libreria Internazionale Romagnosi Cristiano Mancin con "Perché Sanremo è Sanremo?", l'evento musicale che da 70 anni sa anche rappresentare il cambiamento del nostro paese. "Perché Sanremo è Sanremo?", è la domanda che pone il libro che Cristiano Mancin propone mercoledì 25 febbraio alle ore 17,30 alla rassegna letteraria dei "mercoledì coi grilli per la testa" in Libreria Romagnosi. Classe 1981, origini monticellesi, «uno degli ultimi nati nell'allora ospedale di Monticelli d'Ongina», come sottolinea orgogliosamente, attualmente residente a pochi chilometri di distanza, a Castelvetro, studi all'Itis come perito informatico ma, come evidenzia, «la programmazione non era il mio forte». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti discussi: Abbiamo chiamato il Sanremologo per sapere il podio del Festival 2026: Brancale, Arisa, Paradiso. E su Pucci, Patty Pravo e Laura Pausini….

Cristiano Mancin, esperto del Festival di Sanremo, guarda nel futuro più che mai prossimo della gara: “I bookmaker vedono bene Serena Brancale. Concordo”. E aggiunge: “Non esiste più un prototipo chiaro di pezzo sanremese perché il personaggio conta pi - facebook.com facebook