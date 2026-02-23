Cristante il leader silenzioso | Vittoria dal peso specifico enorme per la corsa Champions

Bryan Cristante ha guidato la Roma a una vittoria decisiva grazie alla sua presenza in campo e alla concentrazione dimostrata. La squadra ha sfruttato la sua capacità di mantenere ordine nel centrocampo, creando occasioni pericolose contro un avversario compatto. La sua esperienza si è rivelata fondamentale nel momento critico, contribuendo a cambiare le sorti dell’incontro. Cristante ha dimostrato come la calma e la determinazione possano fare la differenza in partite cruciali.

Se la Roma di Gasperini ha saputo trasformare una serata di potenziale frustrazione in una festa del gol, gran parte del merito va ascritto alla solidità granitica e alla lucidità di Bryan Cristante. Autore della rete che ha mandato in frantumi il castello difensivo grigiorosso e di un assist di pregevole fattura, il mediano azzurro si è confermato l’ago della bilancia del sodalizio capitolino. Nel post-partita, Cristante ha vestito i panni del veterano, analizzando il momento della squadra con una pragmatica consapevolezza: la consapevolezza di chi sa che il campionato si decide ora, nel cuore dell’inverno, quando i punti iniziano a “scottare”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

