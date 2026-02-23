Criscitiello durissimo | Comolli flop totale tra algoritmi e acquisti sbagliati Un dirigente francese in Italia non tocca palla

Da juventusnews24.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Criscitiello critica duramente Comolli, accusandolo di aver commesso numerosi errori nelle strategie di acquisto e nell’uso degli algoritmi. Secondo l’esperto, il dirigente francese in Italia non ha mai influenzato le decisioni di mercato, portando a risultati deludenti. La sua gestione si è rivelata un fallimento totale, afferma, evidenziando scelte sbagliate e mancanza di incisività. La situazione rimane critica e nessuna soluzione sembra all’orizzonte.
criscitiello durissimo comolli flop totale tra algoritmi e acquisti sbagliati un dirigente francese in italia non tocca palla
© Juventusnews24.com - Criscitiello durissimo: «Comolli flop totale tra algoritmi e acquisti sbagliati. Un dirigente francese in Italia non tocca palla»

. Il commento. Su sportitalia.com il giornalista Michele Criscitiello analizza duramente la situazione in casa Juventus. Questo il suo commento: « Si è persa anche la  Juventus. Ora in  Champions  bisogna provare a fare un miracolo ma la partita più importante arriva nel periodo peggiore. Per costruire una squadra solida non bisogna sbagliare la spina dorsale. Qui ci sono da cambiare portiere e attaccante con estrema urgenza.  Spalletti  ha provato a salvare una situazione compromessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Caressa attacca Comolli “Ma che algoritmi usi”Fabio Caressa analizza le criticità della Juventus, concentrandosi sui problemi di mercato e sugli acquisti recenti.

Napoli, durissimo attacco di Criscitiello a Manna: «È fuori di testa»Un episodio acceso scuote il Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.