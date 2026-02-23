Criscitiello durissimo | Comolli flop totale tra algoritmi e acquisti sbagliati Un dirigente francese in Italia non tocca palla

Criscitiello critica duramente Comolli, accusandolo di aver commesso numerosi errori nelle strategie di acquisto e nell’uso degli algoritmi. Secondo l’esperto, il dirigente francese in Italia non ha mai influenzato le decisioni di mercato, portando a risultati deludenti. La sua gestione si è rivelata un fallimento totale, afferma, evidenziando scelte sbagliate e mancanza di incisività. La situazione rimane critica e nessuna soluzione sembra all’orizzonte.