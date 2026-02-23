Crime on Prime | il giallo dalle pagine allo schermo

Un nuovo progetto di adattamenti crime e thriller nasce da una collaborazione tra produttori e autori, motivata dal desiderio di portare sullo schermo storie avvincenti. Crime on Prime trasforma i romanzi di autori famosi in serie televisive, offrendo agli spettatori uno sguardo più ravvicinato sui dettagli delle trame. Nei primi mesi dell’anno, la piattaforma introduce un mix di mistero e suspense, puntando su narrazioni coinvolgenti e personaggi ben delineati.

In questi primi mesi dell'anno, Crime On Prime dà il via a una sorprendente proposta di contenuti crime e thriller, con adattamenti di opere di grandi autori come James Patterson, Patricia Cornwell, Sir Arthur Conan Doyle e Catherine Ryan Howard. Con il lancio in successione di serie avvincenti e storie originali, Prime Video si conferma sempre più come destinazione d'eccellenza per contenuti crime di qualità. La stagione di Crime On Prime è partita con l'atteso ritorno di Alex Cross, la popolare serie crime thriller di Prime Video basata sui personaggi creati dall'autore bestseller James Patterson, con showrunner Ben Watkins e prodotta e interpretata da Aldis Hodge nel ruolo di Alex Cross. Prime Video ha rilasciato il trailer e il poster ufficiali di Scarpetta, la nuova serie crime thriller forense basata sulla celebre serie di romanzi bestseller di Patricia Cornwell con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis.