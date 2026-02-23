Cremonese Nicola a DAZN dopo la sconfitta con la Roma | Baschirotto ne avrà per un po’ Per 60? la squadra è stata organizzata ma ecco cosa ci ha messo in difficoltà
Davide Nicola ha commentato la sconfitta contro la Roma, evidenziando che Baschirotto resterà fuori per alcune settimane. Il tecnico ha spiegato che la squadra aveva preparato bene la partita, ma alcune assenze e errori hanno creato difficoltà. Nicola ha sottolineato che i momenti complicati hanno influito sul risultato finale e ha indicato le aree da migliorare. La squadra ora si prepara per la prossima sfida in campionato.
Cremonese, Nicola perde Baschirotto per infortunio: con la Roma out anche FlorianiLa Cremonese perde Baschirotto a causa di un infortunio e ora deve fare i conti anche con l'assenza di Floriani per la partita contro la Roma.
Cremonese, Nicola: «Ecco cosa penso dei nuovi acquisti», Baschirotto: «Con Krstovic in campo siamo avversari»La Cremonese si prepara a sfidare l’Atalanta con determinazione.
