Cremonese Nicola a DAZN dopo la sconfitta con la Roma | Baschirotto ne avrà per un po’ Per 60? la squadra è stata organizzata ma ecco cosa ci ha messo in difficoltà

Davide Nicola ha commentato la sconfitta contro la Roma, evidenziando che Baschirotto resterà fuori per alcune settimane. Il tecnico ha spiegato che la squadra aveva preparato bene la partita, ma alcune assenze e errori hanno creato difficoltà. Nicola ha sottolineato che i momenti complicati hanno influito sul risultato finale e ha indicato le aree da migliorare. La squadra ora si prepara per la prossima sfida in campionato.