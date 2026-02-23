Crans Montana un video inedito mostra l’inizio dell’incendio | 18 secondi prima del caos | VIDEO

Un video inedito rivela come l’incendio a Crans Montana sia scoppiato improvvisamente, catturando i momenti precedenti al caos. Le immagini mostrano chiaramente come le fiamme abbiano preso piede in soli 18 secondi, sorprendendo chi si trovava sul luogo. La registrazione permette di osservare l’attimo preciso in cui tutto è degenerato, lasciando senza parole chi era presente. La sequenza mostra anche le prime fiamme che si diffondono rapidamente tra gli alberi.

Immagini scioccanti che dimostrano ancora una volta come il disastro si sia verificato in pochi attimi, sotto gli occhi di tutti Un nuovo video toglierebbe ogni dubbio sulla dinamica della tragedia di Crans Montana. Immagini inedite che mostrano i primi 18 secondi dell'incendio che compirà in pochi attimi un vero e proprio disastro, uccidendo 41 giovanissimi e ferendone altri 115. Il nuovo documento ambientato all'interno del Le Constellation, il locale di proprietà dei coniugi Moretti, fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta condotta dalla procura di Sion. Nelle immagini colpisce la tranquillità di Cyane Panine, la ragazza francese visibile in molti video dei ragazzi presenti nel locale e riconoscibile perché in braccio ad un altro cameriere e con indosso un casco nero, che ha in mano due bottiglie di Champagne a cui sono legate le candele.