Crans-Montana in un nuovo video si vede l' inizio dell' incendio | l' orrore di quei momenti

Un video mostra l'inizio dell’incendio a Crans-Montana, causato da un guasto elettrico. Le immagini riprendono le prime fiamme che si propagano rapidamente tra le case, mentre le persone cercano di mettersi in salvo. Le fiamme si diffondono nel cuore della notte, lasciando dietro di sé un paesaggio desolato. La scena ripresa in modo diretto rende ancora più drammatici quei momenti di paura e caos.

Si torna a parlare della strage di Crans-Montana, la terribile tragedia in cui hanno perso la vita ben 41 persone. In un filmato inedito recentemente diffuso è possibile assistere ai momenti che precedono il disastro. È la notte di Capodanno, il locale le Constellation è gremito di persone. Molti dei presenti sono condannati, ma ancora non lo sanno. Nel nuovo video depositato oggi – lunedì 23 febbraio – dalla procura di Sion, si vede chiaramente in che modo è partito l'incendio mortale. Vediamo Cyanne Panine, la giovane cameriera francese di 24 anni originaria di Sète farsi avanti tra la folla danzante sulle spalle di un collega.

Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra

Nel filmato la musica continua senza interruzioni e gli altri presenti non sembrano rendersi conto del pericolo imminente. #CransMontana x.com