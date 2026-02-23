Crans-Montana il video inedito | così inizia l' incendio Le fiamme dalla bottiglia si propagano fino al tetto con la schiuma

Un video inedito rivela come un petardo abbia causato l'inizio dell’incendio a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno. Le immagini mostrano le fiamme che si diffondono dalla bottiglia fino al tetto, mentre la schiuma antincendio viene spruzzata per contenere il fuoco. Le riprese catturano i primi 18 secondi della tragedia, offrendo uno sguardo diretto sui momenti che hanno portato alla devastazione. La registrazione mette in evidenza la rapidità con cui si sono sviluppate le fiamme.

Il momento esatto dell'inizio della strage di Capodanno. Eccoli i primi 18 secondi della tragedia del Constellation, documentati in un video inedito. Si tratta l'instante in cui una candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco. Dalla gioia per la festa al dramma delle fiamme. Il nuovo documento fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta, condotta dalla procura di Sion, sul rogo di Capodanno, a Crans Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite. Cosa mostra il nuovo video Nelle immagini si vede chiaramente Cyanne Panine, la cameriera che indossa un casco, sulle spalle di un collega.