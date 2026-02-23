Crans-Montana il momento in cui la candela pirotecnica incendia il soffitto del Constellation | il video inedito

Un video inedito mostra come una candela pirotecnica abbia causato l'incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana. Le immagini rivelano l’istante preciso in cui il fuoco si propaga grazie alla schiuma del soffitto, visibile nelle prime fasi della registrazione. La clip di 18 secondi offre uno sguardo diretto sui momenti immediatamente successivi alla scintilla. Ora si attende di scoprire come si svilupperà l’indagine.

I primi 18 secondi della tragedia del locale Le Constellation sono documentati in un video, mai visto finora, con l’istante esatto in cui una candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco. Il nuovo documento fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell’inchiesta, condotta dalla procura di Sion, sul rogo di Capodanno, a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite. Nelle immagini si vede chiaramente Cyanne, la cameriera che indossa un casco, sulle spalle di un collega. Ha in mano due bottiglie di Champagne a cui sono legate le candele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

