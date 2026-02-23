COSMAX istituisce la prima base produttiva in Europa con l' acquisizione strategica dell' italiana Keminova

Cosmax ha annunciato l'acquisizione di Keminova, azienda italiana attiva nel settore cosmetico, per espandere la propria presenza in Europa. Questa mossa permette di creare la prima base produttiva europea, con l’obiettivo di combinare le tecnologie della K-Beauty e le pratiche di produzione “clean” e “vegan”. La nuova struttura si trova in Italia e si focalizza sulla realizzazione di prodotti di alta qualità. La decisione mira a rafforzare la posizione dell’azienda nel mercato globale.

- – Integrazione tra le competenze tecnologiche della K-Beauty e la specializzazione europea nella produzione “clean” e “vegan”. Rafforzamento delle fondamenta della “Premium”– Basi operative per la produzione in sei Paesi ubicati in Asia, Nord America ed Europa. Espansione dell'identità della “K-Beauty”– Ottimizzazione delle sinergie di R&S e marketing tra le due società. Ampliamento della base clienti globale, inclusa l'Europa Il 20 febbraio 2026, presso la sede centrale di COSMAX a Seongnam, Provincia di Gyeonggi, Kyung-soo Lee, Presidente di COSMAX Group (terzo da sinistra); Kyoung Choi, Vicepresidente e CEO di COSMAX (quarto da sinistra); Byung-joo Lee, Vicepresidente CEO di COSMAX BTI (secondo da sinistra) e Mauro Franzoni, CEO di Keminova (terzo da destra), insieme ad altri dirigenti di entrambe le società, posano per una foto commemorativa durante la cerimonia di sottoscrizione del contratto di compravendita di partecipazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

