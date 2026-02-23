Così Mosca può mettere in crisi la Nato senza farle la guerra Gli scenari del Belfer Center

Mosca ha adottato strategie che mettono in difficoltà la NATO senza ricorrere a scontri diretti. La causa risiede nella capacità di creare tensioni interne all’Alleanza, rallentando le decisioni e indebolendo l’unità politica. Usando azioni mirate, Mosca può mettere sotto pressione i capi di stato e i militari, costringendoli a dover affrontare scelte difficili in tempi rapidi. Questo approccio apre nuove possibilità di influenzare le dinamiche tra gli alleati.

Mosca può ottenere un risultato strategico decisivo spingendo l'Alleanza in una crisi di attribuzione, consenso e tempo decisionale, trasformando la dimensione politica in un canale operativo. Secondo l'Harvard Belfer Center, l'Europa si muove oggi in uno degli scenari di insicurezza più pericolosi degli ultimi decenni, con attori ostili che combinano tattiche asimmetriche e sottosoglia e minacce aperte per indebolire la Nato e imporre, di fatto, un veto sulle scelte geopolitiche dei propri vicini. Attraverso scenari concreti, sequenze plausibili e vincoli decisionali esplicitati, il report offre una mappatura dei possibili scenari di minaccia diretti verso la Nato.