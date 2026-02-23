Così è iniziato l’incendio di Crans-Montana le immagini inedite | la sfilata con le scintille e le fiamme rapidissime nel Constellation – Il video

Un video di 18 secondi mostra come un corto circuito abbia provocato l’incendio al Constellation di Crans-Montana, causando la tragedia che ha portato alla morte di 41 persone e al ferimento di molte altre. Le immagini mostrano scintille e fiamme che si sviluppano rapidamente, innescando il rogo nel locale durante la notte di Capodanno. La registrazione rivela dettagli inediti sulla nascita del fuoco e sui momenti cruciali dell’incidente.

Un filmato di 18 secondi, mai diffuso prima, documenta il momento preciso in cui è iniziata la tragedia del Constellation, il locale di Crans-Montana dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite. Il video, acquisito oggi 23 febbraio nel dossier dell’inchiesta condotta dalla procura di Sion, mostra con chiarezza la cameriera Cyanne Panine, con un casco in testa, sulle spalle del collega Mathieu Aubrun. In mano ha due bottiglie di Champagne con candele pirotecniche. Si vede la ragazza alzare il braccio destro e appoggiare la bottiglia al soffitto rivestito di schiuma fonoassorbente, che prende fuoco istantaneamente. 🔗 Leggi su Open.online

Sui social le immagini dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana IL VIDEOSul web sono circolate le immagini dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana.

Crans-Montana, le foto inedite de Le Constellation devastato dall’incendioUn incendio ha devastato il complesso Le Constellation a Crans-Montana, lasciando dietro di sé un scenari di distruzione.

