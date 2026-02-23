Cos' è l' isopensione e quali i vantaggi dello scivolo pensionistico dal 2027 cambia tutto su età e requisiti

L'introduzione dell'isopensione ha portato a modifiche chiave, poiché dal 2027 l'aumento dell'età pensionabile limita il vantaggio dello scivolo. La riforma prevede requisiti più stringenti, riducendo le possibilità di anticipare la pensione. Questo cambiamento interessa molti lavoratori che avevano usufruito di questa misura. Le nuove regole influenzeranno chi pianificava il pensionamento anticipato. Ora, si attendono ulteriori dettagli su come si applicheranno concretamente.

Lo strumento dell’isopensione permette alle imprese di accompagnare all’uscita anticipata dal lavoro i dipendenti più anziani, con oneri interamente a carico del datore di lavoro. La misura, introdotta nel 2013, è pensata per gestire esuberi e processi di riorganizzazione garantendo una transizione graduale verso la pensione, senza penalizzazioni sull’assegno futuro. Dal 2027, però, l’adeguamento automatico dei requisiti dell’età pensionabile alla speranza di vita restringerà la possibilità di accedere a tale scivolo pensionistico. Cos’è l’isopensione e come funziona L’isopensione permette al lavoratore dipendente di lasciare l’impresa prima di maturare i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia o anticipata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Isopensione, come funziona lo “scivolo” per uscire prima dal lavoro e cosa cambia dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabileL’introduzione dell’isopensione si deve a una norma che consente ai dipendenti più anziani di uscire anticipatamente dal lavoro, riducendo l’orario e mantenendo un salario parziale.

Pensioni, dal 2027 si alza l’età di uscita: requisiti e nuove soglie InpsL’Inps ha annunciato che dal 2027 l’età pensionabile salirà, causando un cambiamento nel percorso di uscita dal lavoro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambia; Isopensione, cos’è e come funziona lo scivolo e cosa cambia dal 2027 con l'aumento dell'età pensionabile; INPS : Isopensione e fondi di solidarietà, scivoli pensionistici a rischio per gli adeguamenti.; Isopensione, come funziona lo scivolo per uscire prima dal lavoro e cosa cambia dal 2027 con l'aumento dell'età pensionabile.

Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambia ... tg24.sky.it

Isopensione, cos’è e come funziona lo scivolo e cosa cambia dal 2027 con l'aumento dell'età pensionabileDal 2013 imprese e lavoratori a fine carriera possono contare su uno strumento strutturato per accompagnare all’uscita anticipata dal lavoro ... msn.com

L’isopensione permette ai lavoratori più anziani di lasciare l’impresa prima del pensionamento, con costi a carico dell’azienda. Dal 2027, però, l’aumento dell’età pensionabile limiterà la sua applicabilità. Ecco cosa c’è da sapere - facebook.com facebook