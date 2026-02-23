Cosa succede se Putin vince la guerra

La vittoria di Putin sulla guerra in Ucraina deriva dalla capacità di consolidare i controlli nelle aree conquistate e di respingere le offensive ucraine. Le mosse strategiche e le manovre sul campo hanno rafforzato il suo potere, lasciando poche speranze di un rapido esito favorevole per Kiev. La situazione si aggrava con ogni giorno che passa, mentre le tensioni tra le parti si intensificano. La domanda rimane: cosa accadrà nei prossimi mesi?

A quattro anni dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina - come gli ucraini vogliono che sia definita la seconda offensiva di Putin, dopo la prima che ha consolidato le mire sulla Crimea -, il 24 febbraio ha smesso di essere una semplice ricorrenza bellica per trasformarsi in un barometro della resistenza delle democrazie europee. Ma anche della nostra attenzione. Dopo quattro anni di lungo conflitto, dopo aver imparato i nomi di città e fiumi di una geografia sconosciuta ai più, dopo l'attivazione della macchina di aiuti (non solo militari) per rispondere collettivamente alla paura e all'impotenza, la febbrile eccezionalità si è trasformata in routine quotidiana. 🔗 Leggi su Today.it

Guerra, Putin minaccia l’Europa: “Presto ritorsioni!”. Cosa succedeIn un contesto di crescente tensione internazionale, la Russia sotto la guida di Putin ha minacciato ritorsioni contro l’Europa, in risposta alle misure di congelamento degli asset russi adottate dall’Unione Europea.

Guerra ucraina, l'ex capo della Cia Leon Panetta: «Putin non accetterà un accordo. Kiev vince se non cede le terre»«Credo che l’Unione Europea e l’Ucraina siano allineate sul quadro generale che il piano di pace dovrebbe avere, e mi auguro che quella posizione venga adottata. Ma continuo a credere che la Russia ... ilmessaggero.it

Putin dimostra che non c'è nessuna possibilità di trattare con la RussiaPer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter Di cosa parlare stasera a cena a questo link: è gratis! Non c'è nessuna vera trattativa con la Russia, non c'è nessuna possibilità di ... ilfoglio.it

