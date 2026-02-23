Cosa serve sapere prima di sposarsi?

Uno studio recente rivela che molte coppie ignorano aspetti fondamentali prima di sposarsi, spesso perché affidano la loro preparazione ai tradizionali corsi pre-matrimoniali cattolici, che mostrano limiti evidenti. La mancanza di informazioni chiare sui diritti e doveri reciproci può creare problemi in seguito. Un esperto sottolinea come una preparazione più completa possa aiutare le coppie a evitare incomprensioni. È importante quindi conoscere bene cosa comporta un matrimonio.

Le risposte a questa domanda sono state fornite per decenni dai corsi pre-matrimoniali cattolici, con tutti i loro limiti Chi si è sposato in chiesa in Italia negli ultimi cinquant’anni ha quasi certamente fatto un corso prematrimoniale. Per chi vuole sposarsi con rito religioso cattolico, questo momento di preparazione è obbligatorio fin dagli anni Settanta, quando la Conferenza Episcopale Italiana lo impose come norma diocesana per garantire che le persone fossero consapevoli delle implicazioni del matrimonio come sacramento: un’unione indissolubile, «aperta alla vita» e fondata sulla fede condivisa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Cosa sapere prima di sottoporsi a trattamenti laser e i possibili rischiLe tecniche laser per trattare inestetismi e problemi cutanei sono diventate molto diffuse grazie alla loro efficacia.

Boom del vinile, cosa c'è da sapere prima di comprare un disco: la guidaIl vinile sta vivendo una rinascita irresistibile, conquistando nuovi appassionati e tornando protagonista nelle collezioni di tutto il mondo.

Matrimonio e Tutela Patrimoniale: Il 70% di Rischio Cosa Sapere Prima di Sposarsi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Uomo Capricorno: come ama e cosa sapere prima di uscire con lui; Cosa sapere prima di sottoporsi a trattamenti laser e i possibili rischi (oggi, per fortuna, pochi); La guida ai test MotoGP 2026 di Buriram; Sci 2026: casco obbligatorio, RC e multe sulle piste.

La Ginecologa risponde. Prima volta con la pillola: cosa sapereLa pillola spiegata dalla ginecologa Monica Calcagni: copre da gravidanza indesiderata ma non protegge da infezioni sessualmente trasmissibili ... iodonna.it

E poi quella domanda nella mente: "A che cosa serve tutta questa sofferenza" Immediata è stata la risposta: "Ti servirà a comprendere il dolore degli altri, ti permetterà di ascoltare le loro storie e sapere che sapore ha il dolore, quale è il peso sul loro cuore, q - facebook.com facebook