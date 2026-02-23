Cortona A chi spetta la manutenzione e riparazione del muretto a secco?

Le forti piogge di questa settimana hanno causato danni a un muretto a secco nel centro storico di Cortona. La questione della manutenzione e delle riparazioni ha acceso un dibattito tra i residenti, preoccupati per il rischio di ulteriori cedimenti. Le condizioni meteorologiche estreme evidenziano la fragilità delle strutture tradizionali e la necessità di interventi tempestivi. La questione resta aperta, mentre si cercano soluzioni pratiche per tutelare il patrimonio locale.