Cortona A chi spetta la manutenzione e riparazione del muretto a secco?
Le forti piogge di questa settimana hanno causato danni a un muretto a secco nel centro storico di Cortona. La questione della manutenzione e delle riparazioni ha acceso un dibattito tra i residenti, preoccupati per il rischio di ulteriori cedimenti. Le condizioni meteorologiche estreme evidenziano la fragilità delle strutture tradizionali e la necessità di interventi tempestivi. La questione resta aperta, mentre si cercano soluzioni pratiche per tutelare il patrimonio locale.
Arezzo, 23 febbraio 2026 – «Le attuali conseguenze delle piogge insistenti — come i recenti fatti di Niscemi in Sicilia o gli eventi, apparentemente più contenuti, avvenuti nel nostro territorio — ci spingono a riflettere sulle soluzioni ideate dai nostri antenati per gestire le avversità meteorologiche. Soluzioni che non solo miravano alla riduzione delle conseguenze delle piogge, ma insieme davano ulteriore possibilità di utilizzo del terreno per culture diversificate. L’importanza degli argomenti che seguono, fu messa in rilievo e già oggetto di una mozione presentata direttamente dalle forze di maggioranza del Consiglio Comunale di Corton a. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Roja: 6 comuni a secco lunedì, riparazione d’urgenza per 40 anniUna rottura sulla rete Roja ha provocato un'interruzione dell’acqua in sette zone di cinque comuni, tra cui Sanremo e Imperia.
Lavori di manutenzione alla rete idrica: rubinetti a secco per due oreIl motivo dei lavori di manutenzione alla rete idrica ha causato la temporanea mancanza d’acqua ai rubinetti di alcune abitazioni.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Milano Cortina: Usa in finale hockey, non si aspetta Trump. A 24 ore dalla gara nessuna conferma sull'arrivo del presidente Usa #ANSA x.com
Ciao, qualcuno sa perché ai VOLONTARI della medical crew non spetta la divisa - facebook.com facebook